تقرير أمريكي: واشنطن ستدعم أي حلول عراقية لعودة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق

ذكر معهد واشنطن في تقرير له، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم أي حلول عراقية لعودة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن.

من جانبه، قال المحلل وهاب بلال الباحث في المعهد في لقاء متلفز، إن الحفاوة التي استقبل فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في واشنطن تؤكد حرص الولايات المتحدة على تدعيم علاقتها مع العراق وتطويرها وعدم اضعافها.



وتابع: أن الولايات المتحدة لا يمكن لها إن تقدم حلولاً لمشاكل العراق الأمنية والسياسية لكنها ستدعم أية حلول عراقية تمهد لإنهائها.



وأشار إلى أن هناك مشكلة اعتماد العراق على النفط في وارداته وايضا مشكلة الفساد المتجذرة والتي تورط بها سياسيون كبار ويفترض ان تكون هناك محاسبة واقالات واستقالات لكن في العراق لا توجد هكذا ثقافة ويجب إن تكون الدولة أقوى لفرض ارادتها.



ولفت إلى أن هنالك تعويلا على حكومة الكاظمي بقدرتها على فرض هيبة الدولة والمضي بالإصلاحات في العراق.



وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراق يواجه تحد حقيقي مع انتشار فيروس كورونا في البلاد ومحاربة الفساد.



وقال الكاظمي إننا نواجه تحد حقيقي مع انتشار فيروس كورونا في البلاد، مؤكدا: عازمون على مواجهة التحديات والنهوض بالواقع الاقتصادي ومكافحة الفساد.



واشار الى أن الاصلاح الاقتصادي هو الخيار الوحيد لدينا، كما أن مكافحة الفساد اهم اهداف حكومته، لافتا الى أن حكومته تسعى لتحسين مستوى الدخل لدى الفرد العراقي.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن العراق يجري محادثات مع شركات عالمية لتعقب الفاسدين، كما أنه بصدد توقيع مذكرات في مختلف القطاعات.



