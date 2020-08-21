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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 آب 2020 02:58 م

الرافدين: شمول دوائر جديدة في وزارة الداخلية بخدمة سلفني وبدون فائدة

مصرف الرافدين


اعلن مصرف الرافدين عن شمول دوائر أمنية جديدة في وزارة الداخلية بخدمة سلفني وبدون فوائد .

 وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تمت اضافة تشكيلات جديدة في وزارة الداخلية بخدمة سلفني التي يتم التقديم على هذه السلفة وبدون فوائد عن طريق الرابط الإلكتروني واستلامها فورا وبدقائق من اي مكان يتواجد فيه المنتسب . مشيرا الى ان الدوائر هي مديرية جنسية وجوازات واقامة بابل ومديرية احوال الكرخ والادلة الجنائية بغداد ومديرية شرطة الطاقة وحرس الحدود بغداد المقر ووكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والامن الاتحادي والدفاع المدني بابل ومديرية مرور بابل والمعهد العالي للتطوير الامني والدفاع المدني الكرخ والدفاع المدني الرصافه وكلية الشرطة.

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