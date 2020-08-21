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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 آب 2020 02:47 م

خشان: من الجنون تصديق اجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد لها

باسم خشان

قال النائب المستقل باسم خشان، ان من الجنون تصديق اجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد لها، لافتا الى ان قانون المحكمة الاتحادية يقف عائقا امام اجراء الانتخابات نتيجة الفراغ الحاصل فيها، حيث ان أي تعديل على قانونها يعد مخالفة للدستور.


 واضاف خشان ان “من الجنون تصديق ان هناك انتخابات مبكرة ستجرى خلال الأشهر المقبلة، وحتى بعد سنة، كما ان هناك قلق من عدم إمكانية اجراء الانتخابات الدورية في الموعد المقرر لها”.


 واوضح ان “هناك نقصا في المحكمة الاتحادية، ولايمكن سد هذا الفراغ الا من خلال تشريع قانون المحكمة الاتحادية داخل البرلمان”.


 واشار الى ان “تعديل او استبدال المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية اجراء باطل وغير صحيح، لان أي تعديل سيكون مخالف للمادة 130 من الدستور التي تشترط ان يكون التعديل متوافقا مع احكام الدستور، كما انه مخالف للمادة 92 التي تحدد شكل المحكمة الاتحادية”. 

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