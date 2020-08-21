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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 آب 2020 02:38 م

واشنطن: موقف الحلفاء الأوروبيين من عقوبات إيران مخيب للآمال

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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، لصحيفة ألمانية، إن سلوك حلفاء بلادها الأوروبيين ”مخيب للآمال“، فيما يتعلق بتحرك الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ونقلت صحيفة ”زوديتشه تسايتونج“ اليومية الألمانية عن كرافت، قولها في مقابلة: ”هذا مخيب جدا للآمال“.
وتابعت قائلة: ”هذا الأمر من الأهمية بحيث لا يمكننا أن ننتظر لحين انتهاء أجل حظر الأسلحة، في 18 أكتوبر (شهر تشرين الأول)“ المقبل.

وأضافت أنه ”لا يمكننا أن ننتظر إلى أن يدرك العالم في 18 أكتوبر أن باستطاعة روسيا والصين توفير أسلحة، وباستطاعة إيران شراؤها وتوصيلها لميليشيات وجماعات إرهابية أخرى، تحركها طهران في أنحاء العالم“.

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