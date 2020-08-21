تقرير أمريكي: عقوبات "سناباك" ضد إيران تقود لمواجهة أوروبية أمريكية

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ إن واشنطن توجهت إلى الأمم المتحدة للمطالبة بفرض عقوبات ”سناباك“ ضد إيران.



واعتبرت الصحيفة أنه ليس من الواضح حتى الآن كيف ستقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات دولية لمعاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي عام 2015، دون دعم أوروبي.

ومضت تقول: ”هذا التوجه سيؤدي إلى مواجهة جديدة داخل مجلس الأمن، في الوقت الذي يعترض فيه حلفاء أوروبيون على فرض عقوبات سناباك ضد إيران، في محاولة أخيرة للحفاظ على ما تبقى من الاتفاق النووي“.



وشكك دبلوماسيون في أوروبا والصين وروسيا، في شرعية طلب الولايات المتحدة بفرض عقوبات سناباك، لأن واشنطن لم تعد جزءا من الاتفاق النووي.

وهددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدار شهور من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حالة عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، والذي ينتهي في منتصف أكتوبر المقبل.



واستطردت الصحيفة: ”يعتقد محللون أن القوى العالمية وإيران على حد سواء يحاولون تأجيل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالاتفاق النووي حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر لها نوفمبر المقبل، لمعرفة ما إذا كان ترامب مستمرا في منصبه، أم سيكون هناك مسار جديد يقوده المرشح الديمقراطي جو بايدن“.





