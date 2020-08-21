بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 21 آب 2020
آخر الأخبار
انتحار فتاة في ديالى العثور على مدفع وصاروخين كانت معدة لاستهداف ارتال بمنطقة جنوب بغداد تقرير أمريكي: واشنطن ستدعم أي حلول عراقية لعودة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تشكيلها.. مجلس النواب يستعد لمساءلة وزراء في حكومة الكاظمي الرافدين: شمول دوائر جديدة في وزارة الداخلية بخدمة سلفني وبدون فائدة خشان: من الجنون تصديق اجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد لها وكيل أعمال نيمار لا يستبعد انضمام رونالدو وميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي نائب عن ميسان يهدد باللجوء إلى القضاء في حال استمرار تهميش محافظته مسؤول أمريكي رفيع: محادثاتنا مع الكاظمي ستضمن عدم وجود نفوذ ايران الخبيث الخارجية الامريكية تحث الحكومة على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة مرتكبي اغتيالات النشطاء في المجتمع المدني
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 آب 2020 02:33 م

تقرير أمريكي: عقوبات "سناباك" ضد إيران تقود لمواجهة أوروبية أمريكية

820202020261845986401

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ إن واشنطن توجهت إلى الأمم المتحدة للمطالبة بفرض عقوبات ”سناباك“ ضد إيران.


واعتبرت الصحيفة أنه ليس من الواضح حتى الآن كيف ستقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات دولية لمعاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي عام 2015، دون دعم أوروبي.
ومضت تقول: ”هذا التوجه سيؤدي إلى مواجهة جديدة داخل مجلس الأمن، في الوقت الذي يعترض فيه حلفاء أوروبيون على فرض عقوبات سناباك ضد إيران، في محاولة أخيرة للحفاظ على ما تبقى من الاتفاق النووي“.

وشكك دبلوماسيون في أوروبا والصين وروسيا، في شرعية طلب الولايات المتحدة بفرض عقوبات سناباك، لأن واشنطن لم تعد جزءا من الاتفاق النووي.
وهددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدار شهور من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حالة عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، والذي ينتهي في منتصف أكتوبر المقبل.

واستطردت الصحيفة: ”يعتقد محللون أن القوى العالمية وإيران على حد سواء يحاولون تأجيل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالاتفاق النووي حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر لها نوفمبر المقبل، لمعرفة ما إذا كان ترامب مستمرا في منصبه، أم سيكون هناك مسار جديد يقوده المرشح الديمقراطي جو بايدن“.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب والكاظمي

تقرير أمريكي: واشنطن ستدعم أي حلول عراقية لعودة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق 21 آب 2020 03:42 م

الكاظمي-2-1280x720

بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تشكيلها.. مجلس النواب يستعد لمساءلة وزراء في حكومة الكاظمي 21 آب 2020 03:31 م

820202020261845986401

”فورين بوليسي“: سكين حزب الله الإرهابي لا يزال مسلطا على رقاب اللبنانيين 21 آب 2020 02:27 م

مايك بومبيو

بومبيو: حلفاؤنا الأوروبيون منحازون لـ"آيات الله".. وسنطبق آلية "سناب باك" على إيران 21 آب 2020 01:38 م

صواريخ الكاتيوشا على بغداد

بعد زيارة الكاظمي لترامب.. ​ميليشيات إيران الإرهابية تهدد بضرب مصالح أمريكا بالعراق 21 آب 2020 01:29 م

ترامب والكاظمي

ترامب والكاظمي.. اتفاقيات للتحرر من الطاقة الإيرانية ومحور بمليارات الدولارات يخطف الأنظار 21 آب 2020 12:50 م

نشطاء

بتخطيط إيراني.. حملة ممنهجة لتصفية الناشطين في العراق 21 آب 2020 12:08 م

اغتيالات العراق

مسلسل اغتيال النشطاء يعود في العراق.. والخارجية الأمريكية: نشعر بالغضب إزاء تلك الاغتيالات 21 آب 2020 10:17 ص

التعليقات