”فورين بوليسي“: سكين حزب الله الإرهابي لا يزال مسلطا على رقاب اللبنانيين

قالت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية إن سكين حزب الله لا يزال على رقبة لبنان بعد الحكم في قضية اغتيال الحريري، وأشارت إلى أن العملية القضائية المشوشة في تلك القضية التي طاردت لبنان على مدار سنوات تمثل خطوة في اتجاه تحقيق العدالة.

وأضافت: ”بعد 11 عاما من التحقيقات، وإنفاق أكثر من مليار دولار، فإن العدالة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تعرضت لظروف منافية للعقل، وأدانت المحكمة شخصا واحدا فقط من 4 أفراد كانت تحاكمهم غيابيا، وكان حكمها النهائي مقيدا ببيان سخيف، بأنه لا يوجد دليل على أن قيادة حزب الله لديها أي دور في عملية الاغتيال، قبل أن تصدر حكما بالإدانة على واحد من أبرز عملاء حزب الله، سليم عياش“.



وأدين سليم عياش بالتآمر على اغتيال الحريري بالتعاون مع مصطفى بدر الدين، القائد البارز في حزب الله، والذي أسقطت المحكمة قضيته بعد وفاته في سوريا عام 2016.

ويتساءل الكثير من اللبنانيين الآن حول ما إذا كانت المحكمة تستحق كل هذا العناء، وتمت محاكمة المتهمين غيابياً، ونتيجة لذلك فإنه حتى في حالة القبض على سليم عياش فإن محاكمته ستتم من جديد، ولا توجد أي فرصة في أن يعترف حزب الله بالتواطؤ في عملية الاغتيال، حتى ولو أدانت المحكمة الأمين العام للحزب حسن نصر الله نفسه، ولن يكون هناك أي فارق بالنسبة لحياة الشعب اللبناني.

وتقول ”فورين بوليسي“ إن ”لبنان لا يزال رهينة لمنظمة ”إرهابية“ قاتلة مدعومة من الخارج، لا يوجد أمل لإصلاح اقتصادي أو سياسي دون تفكيك حزب الله، وليس هناك احتمال لتحقيق ذلك دون حرب أهلية، بالفعل فقد بدأت قيادات حزب الله في تهديد اللبنانيين مجددا برسالة بسيطة مفادها: من ليس معنا فهو ضدنا وسوف يكون التالي في العقاب“.