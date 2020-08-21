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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 آب 2020 02:22 م

"سفاح نيوزيلندا" ينتظر إصدار حكم المحكمة حول مجزرة المسجدين

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تبدأ محكمة في نيوزيلندا جلسات استماع، يوم الإثنين، بشأن الحكم على المتهم بقتل 51 مسلما أثناء صلاة الجمعة، في مذبحة صدمت العالم وفجرت حملة عالمية للتخلص من خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
ونفذ برينتون تارانت، وهو أسترالي مؤمن بتفوق العرق الأبيض، هجوما على مسلمين تجمعوا لصلاة الجمعة في مدينة كرايستشيرش، في 15 مارس/ آذار من العام الماضي، مستخدما بندقية نصف آلية وبث الهجوم مباشرة عبر ”فيسبوك“.
وأقر تارانت بالذنب في كل التهم الموجهة إليه في مارس/ آذار، والتي تتضمن 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.

وسيستمع قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر إلى شهادات من 66 ناجيا من الهجوم، وسيكون المتهم حاضرا على الأرجح في القاعة وسيسمح له بالكلام قبل إصدار الحكم بالعقوبة.
وقال القاضي إن أمرا صدر هذا الشهر يعطي المحكمة سلطات لمنع نشر شهادات الضحايا إذا اقتضت الحاجة، وضمان عدم استخدامها للتسبب في المزيد من الأذى والضرر.
ويواجه تارانت حكما بالسجن المؤبد لمدة تصل إلى 17 عاما دون إطلاق سراح مشروط، لكن القاضي لديه صلاحية لاتخاذ قرار بسجنه دون إمكانية لإطلاق سراحه على الإطلاق، بما يعني أنه قد يظل مسجونا لما بقي من عمره، وهو حكم لم يسبق أن صدر مثله في نيوزيلندا.

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