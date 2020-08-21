نائب عن ميسان يهدد باللجوء إلى القضاء في حال استمرار تهميش محافظته





انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة ميسان علي سعدون اللآمي الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة المركزية مع المحافظة من حيث صرف المستحقات المالية لها .



وقال اللآمي ، أن لميسان مبالغ مالية تصل إلى المليار دولار من عائدات البترو دولار في ذمة الحكومة ،و هذا المبلغ قد يسهم في حل كثير من المشاكل التي تعاني منها ، مستغربا من عدم صرف تلك المبالغ .



ودعا الحكومة الحالية إلى عدم التعامل بالازدواجية بين الأقليم من جهة و المحافظات المظلومة من جهة اخرى ، مشدداً ، على أهمية الكشف عن كيفية توزيع الثروات بعيداً عن المحاباة والمجاملات السياسية التي اوصلت البلاد إلى التهلكه وانهكت الشعب .



وهدد اللآمي في حالة عدم الاستجابة وإنصاف المحافظة وصرف الاستحقاقات المالية باللجوء إلى القضاء مضيفا لن نسكت بعد عن سياسية التهميش والإقصاء التي تقع على ميسان.



