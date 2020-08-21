مسؤول أمريكي رفيع: محادثاتنا مع الكاظمي ستضمن عدم وجود نفوذ ايران الخبيث

قال مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية في البيت الأبيض، إن محادثاتنا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستساعد في ضمان عدم وجود "نفوذ إيران الخبيث.



وقال المسؤول الأميركي الذي تحدث شريطة عدم التصريح باسمه لصحيفة الشرق الاوسط إنه "وفيما يتعلق بالجيران غير الإيرانيين للعراق أعتقد أن هناك كثيراً مما يجب عمله لتحسين وتوسيع هذه العلاقات، ورئيس الوزراء الكاظمي يوافق على ذلك، وسنعمل على مساعدته وتمكين ذلك، وأحد أمثلة ذلك مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج.



وفيما يتعلق بإيران، قال المسؤول: "هدفنا هو ضمان عدم وجود نفوذ إيران الخبيث والمزعزع للاستقرار، وستساعد محادثاتنا مع رئيس الوزراء على الوصول إلى هذه النقطة.