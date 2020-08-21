بومبيو: حلفاؤنا الأوروبيون منحازون لـ"آيات الله".. وسنطبق آلية "سناب باك" على إيران



قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن حلفاء بلاده الأوروبيين فضلوا الانحياز لـ"آيات الله"، في إشارة إلى إيران، وذلك بعد إعلانه تفعيل آلية مثيرة للجدل لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.



وأشار بومبيو إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت التعاون مع بلاده في إعادة فرض عقوبات تهدف بالدرجة الأولى لمنع إيران من التسلّح، واصفا القرار الأمريكي بـ"الشجاع".



وجاء تصريح بومبيو بعد إعلان الثلاثي الأوروبي أن الولايات المتحدة فقدت في 2018، حين انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، الحق القانوني لتفعيل آلية "سناب باك" التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران.



كما صوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار قدمته لتمديد حظر السلاح الأممي المفروض على إيران.



وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده لجأت لتفعيل آلية "سناب باك" بعدما لم يترك لها شركاؤها الأوروبيون "أي خيار آخر"، لا سيما للإبقاء على حظر السلاح المفروض على إيران.



وآلية "سناب باك" منصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المتضمنة في قرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي تبنى الاتفاق.



وتقضي الآلية بإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا ما طلبت دولة طرف فيه ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهدات المنصوص عليها.



لكن سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي، يشككون في إمكانية لجوء الولايات المتحدة إلى مثل خطوة كهذه؛ لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق في أيار/مايو 2018 بقرار من ترامب نفسه.

وبدوره، أعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، عن ثقته من فشل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاستئناف العقوبات الأممية ضد بلاده.



وقال الدبلوماسي الإيراني للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "نحن واثقون من أن هذا الاقتراح سيتم رفضه؛ لأنه يناقض ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي".



أما الجانب الروسي، فقد قال على لسان "ديمتري بوليانسكي"، النائب الأول لممثل موسكو لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.



وكتب بوليانسكي على "تويتر": "بعد التأكيد بأنهم أطلقوا عملية إعادة العقوبات، عارض زملاؤنا الأمريكيون عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث ما يحدث بشأن تطبيق القرار رقم 2231".



وكانت مصادر في مجلس الأمن الدولي قد أفادت في وقت سابق، بأن روسيا طلبت عقد اجتماع للمجلس الجمعة، من أجل مناقشة موضوع عزم الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات ضد إيران.



