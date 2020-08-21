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الجمعة, 21 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 آب 2020 01:29 م

بعد زيارة الكاظمي لترامب.. ​ميليشيات إيران الإرهابية تهدد بضرب مصالح أمريكا بالعراق

صواريخ الكاتيوشا على بغداد

 

هددت فصائل عراقية مسلحة  تنتمي لإيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة في البلاد، بعيد لقاء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في واشنطن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقد بيان صادر عن مجموعات تطلق على نفسها اسم "فصائل المقاومة"، في وقت متأخر الخميس، أجندة لقاءات الكاظمي ووفده رفيع المستوى في واشنطن، التي لم تتضمن تنفيذ قرار إخراج القوات الأمريكية من البلاد، بشكل فوري.

وجاء في البيان أن "على الكاظمي أن يجعل على رأس أولوياته انهاء  وجود الاحتلال الأمريكي   ثم بعد ذلك قرر البرلمان والحكومة تنفيذ قرار الشعب وإخراج القوات المحتلة".
وأضاف البيان  أن واشنطن تعدت على "سيادة وكرامة العراق" من خلال الاحتفاظ بقواتها على أراضيه، وخروقاتها، في تلميح لممارسات من بينها اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس"، في بغداد، مطلع العام الجاري.

وتابعت الفصائل أن "عودة الكاظمي من غير تحقيق قرار الشعب والبرلمان والحكومة وما قطعه من وعد على نفسه معنا ومع القوى العراقية، بأن يكون رجل دولة بحجم العراق، يدافع عن سيادة بلده وينهي الوجود الأمريكي، فإن المقاومة العراقية ستستهدف كل المصالح الأمريكية وتزلزل الأرض تحت قواتهم المحتلة، ولن تنجو من استهداف نيراننا مهما تحصنت وابتعدت عن مدننا".

يذكر أن ترامب أعلن، خلال لقائه الكاظمي، التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال ثلاث سنوات.

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون موالون لإيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنودا أمريكيين، منذ أشهر، وتزايدت وتيرتها منذ اغتيال سليماني والمهندس.

وصوت البرلمان العراقي كانون الثاني/ يناير الماضي على قرار يطالب فيه الحكومة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، ردا على اغتيال مسؤول أجنبي على أراضيه.

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