النجيفي: من تعصب للطائفة حارب الدولة بقوانينها ومؤسساتها

أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، أن من تعصب للطائفة حارب الدولة بقوانينها ومؤسساتها.



وقال النجيفي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "الدولة والطائفة ضدان لا يلتقيان فمن تمسك بالدولة عليه أن يعطي الطائفة اهتماما متأخرا".



وأضاف، "ومن تعصب للطائفة حارب الدولة بقوانينها ومؤسساتها"، مبيناً أن "هذا يشمل كل الطوائف بلا استثناء".

