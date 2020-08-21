ترامب والكاظمي.. اتفاقيات للتحرر من الطاقة الإيرانية ومحور بمليارات الدولارات يخطف الأنظار

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى في البيت الأبيض، حيث ناقشا مستقبل القوات الأمريكية في العراق والتحدي الذي تمثله الميليشيات الموالية لإيران، بالتزامن مع إبرام اتفاقيات كبيرة بين الشركات الأمريكية والعراق.

وقال ترامب إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط بالعراق، في حين أعلن مصطفى الكاظمي أن بلاده ترحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية.

وجاء اجتماع الكاظمي مع ترامب غداة توقيع خمس شركات أمريكية، اتفاقات مع حكومة بغداد بهدف تعزيز استقلال العراق عن إيران في مجال الطاقة.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان، إن شركات "هانيويل" و"بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك" و"ستيلر إنرجي" و"شيفرون" وقعت اتفاقات بقيمة تصل إلى ثمانية مليارات دولار مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين.

وخطف البعد الاقتصادي في الزيارة الأنظار بعد أن كشف وزير النفط إحسان عبدالجبار عن أن وزارة النفط وقعت اتفاقيات مع شركات أميركية رصينة بمليارات الدولارات لتطوير البني التحتية في قطاعي المصافي والغاز وتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار.



لكنّ البعد السياسي، وخاصة ما تعلق بصراع النفوذ مع إيران، كان عنصرا محوريا في تصريحات الرئيس الأميركي الذي قال إن بلاده لديها عدد محدود من الجنود في العراق وأن الهدف هو "المساعدة في حال أقدمت إيران على أيّ شيء"، في إشارة واضحة إلى أن إدارة ترامب تضع كأولوية لها كسر النفوذ الإيراني، وهو العامل الذي فشل فيه من قبل جورج بوش الابن وباراك أوباما.

وأبلغ ترامب رئيس الوزراء التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق في غضون ثلاث سنوات.

وذكرت المصادر، التي ترافق الكاظمي في زيارته إلى واشنطن، أن التفاهمات الأولية بين الوفد العراقي والجانب الأميركي فيما يخص قطاع الطاقة واعدة للغاية، مؤكدة توقيع عقود في مجالي الكهرباء والغاز مع شركات أميركية كبرى بمبالغ تفوق الأربعة مليارات دولار.



وناقش الكاظمي في لقائه ببومبيو أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد والمجالات.



كما جرى التطرق إلى ملف العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات التنمية والاستثمار، والتصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وبحث الكاظمي في لقائه مع رئيسة صندوق النقد الدولي عقد اتفاقية لدعم الاقتصاد العراقي، وتقليل حجم اعتماده على النفط، من خلال تأهيل القطاعات الأخرى وجعلها منافسة للقطاع النفطي بالشكل الذي يمكن عن طريقها امتصاص البطالة في البلاد.



وخلال لقائه عددا من أعضاء منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأميركية، بحضور وزير الطاقة دان برويلت، أشار الكاظمي إلى أهمية التعاون الاستراتيجي المستدام مع الولايات المتحدة، ومع الشركات والبنوك الأميركية، وأكد استعداد الحكومة لإزالة كل العقبات أمام عمل الشركات الأميركية في العراق.



وأكد أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام رجال الأعمال والشركات الأميركية، فيما دعا البنوك الأميركية إلى التعاون في مجال تطوير النظام المصرفي العراقي، ليواكب المصارف العالمية بوصفه المنفذ الأساس إلى انفتاح اقتصادي كبير.



ويقول مراقبون، إن انفتاح الكاظمي على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة بهذا الشكل العلني والمباشر يتقاطع وطموحات قادة الميليشيات العراقية الموالين لإيران، الذين لا يفضلون أن تتعامل بغداد اقتصاديا مع دول قوية قادرة على حماية مصالحها.