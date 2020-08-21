نائب: من الجنون تصديق أن هناك انتخابات مبكرة ستجرى خلال الأشهر المقبلة

قال النائب المستقل باسم خشان، إنه من الجنون تصديق أن هناك انتخابات مبكرة ستجرى خلال الأشهر المقبلة، وحتى بعد سنة، كما أن هناك قلق من عدم إمكانية اجراء الانتخابات الدورية في الموعد المقرر لها.

وأضاف أن هناك نقص في المحكمة الاتحادية، ولا يمكن سد هذا الفراغ إلا من خلال تشريع قانون المحكمة الاتحادية داخل البرلمان.

وأوضح أن تعديل أو استبدال المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية اجراء باطل وغير صحيح، لان أي تعديل سيكون مخالف للمادة 130 من الدستور التي تشترط ان يكون التعديل متوافق مع احكام الدستور، كما انه مخالف للمادة 92 التي تحدد شكل المحكمة الاتحادية.