القبض على عصابة مخدرات بحوزتها كغم ونصف من الكرستال في بغداد



القى جهاز الامن الوطني في بغداد القبض على عصابة بحوزتها كغم ونصف من مادة الكرستال المخدرة.

وقال الجهاز في بيان انه وبعد ورود معلومات استخبارية من أمن النجف بوجود عصابة مخدرات تتنقل بين المحافظات الوسطى والجنوبية اوعز رئيس جهاز الأمن الوطني بتشكيل فريق عمل بين مديريات الأمن في المحافظات المستهدفة لمقاطعة المعلومات وإجراء عمليات التحري والتعقب؛ وبجهود استثنائية وعملية نوعية تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من شخصين بكمين محكم في جانب الرصافة وبحوزتهما كغم ونصف من مادة الكرستال، عقب مراقبتهما من مدخل العاصمة لغاية وصولهما إلى نقطة التوزيع.

