الأمن النيابية: أبلغنا وزير الداخلية بفتح وإحالة ملفات الفساد النائمة إلى النزاهة

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، انها ابلغت وزير الداخلية بإحالة جميع ملفات الفساد السابقة النائمة منها القديمة الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين.

وقال عضو لجنة الامن علي جبار ان “لجنة الامن النيابية ناقشت مع وزير الداخلية خلال استضافته امس الاول

عددا من الملفات بينها المنافذ الحدودية والاغتيالات الاخيرة وملفات الفساد السابقة واستبدال القيادات الامنية.

واضاف ان “اللجنة ابلغت الوزير الغانمي بشكل رسمي بفتح جميع ملفات الفساد السابقة التي تورطت بها رؤوس كبيرة واحالتها الى هيئة النزاهة للتحقيق بها ومحاسبة المتورطين.

واوضح جبار ان “الغانمي اكد للجنة مضي الوزارة بإحالة جميع الملفات التي تخص قضايا الفساد الى هيئة النزاهة لمحاسبة المتورطين بها.