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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 آب 2020 10:59 ص

النهج الوطني: الحكومة الحالية لم تختلف عن سابقاتها في خرق الدستور والعدالة الاجتماعية

عمار طعمة
أكدت كتلة / النهج الوطني/ :" ان استمرار المجاملات للاقليم والتفريط بحقوق  المحافظات الاخرى  سيولد ردود افعال شعبية واسعة وشديدة".

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان "لم تختلف الحكومة الحالية عن سابقاتها في خرق المبادئ الدستورية ومعايير العدالة الاجتماعية في توزيع ايرادات الثروات الوطنية على العراقيين، و تغافلت عن امتناع حكومة اقليم كردستان ، مع الاصرار ، عن تسليم ايرادات النفط المنتج في الاقليم الذي تتجاوز كمياته (٦٠٠) الف برميل وايرادات المنافذ الحدودية الكثيرة".

وتساءل "لماذا تسلم محافظات الجنوب المنتجة للنفط منتوجها النفطي كاملا  للموازنة العامة  وتغبن في التخصيصات المرصودة لها ، بينما يمنح الاقليم مايقارب تخصيصات ست محافظات مجتمعة من الجنوب وهو مصرّ على عدم التزام احكام الدستور في توزيع ايرادات الثروات الطبيعية".

وتابع ان "استمرار هذه المجاملات والتفريط بحقوق  المحافظات العراقية الاخرى  ، سيعمق الشعور بالمظلومية والاجحاف وهو ما يولد  ردود افعال شعبية واسعة وشديدة"، لافتا الى ان "مكافحة الفساد المالي والاداري لاتقتصر على فرض هيبة الدولة وسيطرتها على منافذ المحافظات الجنوبية والوسطى - وهو اجراء صحيح ندعمه - بل الالتزام العادل بنصوص الدستور وتوزيع الثروات على مواطني المحافظات بالعدل والانصاف اهم قرار يمكن ان يوضع في برنامج مكافحة الفساد المالي والاداري".

وطالب طعمة  الحكومة  بمراجعة قراراتها المفرطة بحقوق محافظات الوسط والجنوب ، والزام الاقليم بتسليم كافة الايرادات النفطية وغير النفطية للسلطة الاتحادية ، مؤكدا انه :" بدون ذلك فان اطلاق مئات المليارات من الدنانير للاقليم شهريًا سيكون خطيئة بحكم الدستور والمعايير الاجتماعية والمقاييس السياسية".
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