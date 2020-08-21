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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 آب 2020 10:56 ص

شواني: أميركا وبريطانيا ودول أخرى ساهمت في تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل

بغداد وأربيل
 أعلن وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد خالد شواني، بإن أميركا وبريطانيا وعدة دول أخرى اسهمت  في تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، وأن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في جزء منه ،  ثمرة المساعي الإيجابية لتلك الدول.

وقال شواني في تصريح له  :" ان دور كل من أميركا وبريطانيا وكذلك ممثلة الأمم المتحدة في العراق في المفاوضات بين أربيل وبغداد كان إيجابياً، واسهم في التقريب بين الطرفين والوصول إلى اتفاق".

واكد :" ان الاتفاق مع الحكومة أسهل من تمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان، لذا من الضروري أن تقوم حكومة إقليم كردستان وممثلوها في بغداد بعملٍ جدي، لتسهيل تحديد حصة إقليم كردستان في المشروع وتمريره في البرلمان".

وثمَّن شواني دور الكاظمي في التقريب بين أربيل وبغداد، وقال إن للكاظمي دورا إيجابيا في الاتفاق بين أربيل وبغداد، ومارس دوره كرئيس وزراء فقط، وكان حيادياً وغير موال لأي طرف، وربما لعب دور الوسيط أيضاً.
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أخر تعديل: الجمعة، 21 آب 2020 10:57 ص
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