نجاة ثلاثة من الناشطين من محاولة اغتيال بكاتم صوت جنوب الحلة

نجا ثلاثة من الناشطين من محاولة اغتيال بكاتم صوت عندما كانوا بسيارتهم على طريق الرابط بين الحلة وناحية القاسم جنوب بابل مساء امس الخميس.

وقال مصدر أمني في بابل" أن ثلاثة من الناشطين هم محمدجابر وعدنان الگهار ومحمد المنصوري نجوا من محاولة اغتيال بأسلحة كاتمة، في طريق "حلة - القاسم" .

واضاف أن الهجوم تسبب بأحداث اضرار بسيارتهم وان المهاجمين لاذوا الفرار إلى جهة مجهولة.