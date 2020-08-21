يونامي تُدين عمليات قتل الناشطين في البصرة وتحثّ على تكثيف الجهود لضمان محاسبة الجناة

دانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشدّةٍ مقتل ناشطَين اثنين في البصرة حاثة الحكومةَ على تكثيف الجهود لمحاسبة الجناة ومنع تكرار الهجمات والترهيب ضد الناشطين.



وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت: "يشكّل مقتل الدكتورة ريهام يعقوب الليلة الماضية وتحسين أسامة قبل أسبوع تهديداً خطيرا للأمن والاستقرار في البصرة.

واضافت :"يجب ألا يعيش البصريون في مثل هذا الجو من الرعب والترهيب. وهناك حاجةٌ ماسةٌ إلى اتخاذ إجراءاتٍ أكبر من قبل السلطات. يجب تطبيق القوة الكاملة للقانون للوصول إلى الجناة واعتقالهم ومحاسبتهم، ووضع حدٍّ لدائرة العنف هذه."



وتابعت ان يونامي إذ تقرّ بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة استجابة لهذه التطورات، فإنها تحث على مزيدٍ من الإجراءات لتحقيق العدالة والمساءلة والأمن.