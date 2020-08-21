البرلمان العربي يدين اغتيال الناشطة ريهام يعقوب ويؤكد وقوفه مع العراق في تحقيق أمنه



ادان البرلمان العربي، اغتيال الناشطة ريهام يعقوب على يد مسلحين مجهولين في محافظة البصرة امس الاول.



وقال رئيس البرلمان مشعل بن فهم السُّلمي في بيان "ندين بأشد العبارات اغتيال الناشطة العراقية ريهام يعقوب على يد مسلحين مجهولين فى محافظة البصرة أمس الأربعاء".



وأعرب رئيس البرلمان العربي "عن بالغ تعازيه وخالص مواساته إلى العراق رئيساً وبرلماناً وحكومة وشعباً وإلى أسرة الناشطة ريهام يعقوب التي استهدفتها يد الغدر".



وشدد السلمي على "أن تكرار جرائم الاغتيال التي طالت عدداً من الناشطين والمفكرين العراقيين في الفترة الأخيرة، يؤكد الأهداف الخبيثة لمرتكبي هذه العمليات الإرهابية الجبانة وسعيهم إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق"، مطالباً بـ"ضبط ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين وحماية الناشطين العراقيين من المحاولات المتكررة لاستهدافهم".



وأكد "دعم البرلمان العربي للقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لإيقاف الاغتيالات بحق الناشطين العراقيين وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء للعدالة"، داعياً "رؤساء الكتل والأحزاب السياسية وشيوخ العشائر العراقية إلى دعم جهود الحكومة العراقية في جمع السلاح وجعله حصراً بيد الدولة وأجهزتها الأمنية وتمكينها من فرض سلطة القانون في جميع أنحاء الدولة العراقية".



وجدد السلمي "وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره وصون وحدته الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".