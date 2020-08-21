الحلبوسي يبحث مع لاهور جنكي أهمية حلِّ المشاكل العالقة بين بغداد واربيل دستوريا

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي.



وناقش اللقاء حسب بيان لمكتب الحلبوسي مجمل الأوضاع في البلاد، وأهمية توحيد الرؤى السياسية للنهوض بالواقع، والتنسيق والعمل النيابي المشترك؛ من أجل تشريع القوانين المهمة للفترة المقبلة.



وأكد أهمية حلِّ المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بحسب الدستور، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا، والمساواة بين كل مواطني الشعب العراقي.



كما ناقش اللقاء ضرورة المضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة المواطن.