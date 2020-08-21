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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 آب 2020 10:44 ص

الكاظمي يشكر الرئيس ترامب على المساعدة في تحرير العراق من الإرهاب

الكاظمي
عبر  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  عن شكره للرئيس ترامب  والاصدقاء  الامريكيين على مساعدتهم في تحرير العراق من وطاة الارهاب.

 وقال الكاظمي في تغريدة : اختتمت لقاءا ممتازا مع الرئيس ترامب ..سنواصل العمل على دحر فلول داعش وتطوير مشاريع مشتركة لتحسين علاقاتنا الاقتصادية ..


 واضاف :اشكر   الرئيس ترامب واصدقاءنا الامريكيين على مساعدتنا في تحرير العراق من وطاة الارهاب.
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