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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 آب 2020 10:41 ص

الكاظمي وترامب في بيان مشترك : شراكتنا الاستراتيجية مبنية على رغبة مشتركة في تحقيق الأمن والازدهار

ترامب والكاظمي
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي دونالد ترامب :" ان الشراكة الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مبنية على رغبة مشتركة في تحقيق الامن والازدهار".

وقال الكاظمي وترامب في بيان مشترك ، نقله المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" معاً  تمكّن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة والقوات الأمنية العراقية من تدمير داعش و خلافتها، ونحن مستمرون بالتنسيق  لاجل التأكد من أن داعش لن يشكل تهديداً للعراق، أو أي بلد آخر "، مجددين تأكيدهما الالتزام  طويل الأمد بالتنسيق الأمني الثنائي، لأجل بناء قدرات الجيش العراقي ولأجل مواجهة التهديدات للمصالح  المشتركة .

واضافا :" ان تعاوننا الامني يضع أساسا لتوسيع جهود التعاون في المجالات الاقتصادية، والانسانية، والسياسية، والثقافية"، مشيرين الى :" ان جائحة كوفيد-19، قد اكدت اهمية العمل معاً لبناء عراق مزدهر ومستقر، يتمكن من توفير فرص العمل والخدمات للشعب العراقي، وان يعمل كقوة معززة للاستقرار في الشرق الاوسط".
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