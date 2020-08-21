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الجمعة, 21 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 21 آب 2020 10:38 ص

الرافدين: شمول دوائر أمنية جديدة في وزارة الداخلية بخدمة سلفني وبدون فوائد

مصرف الرافدين
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن شمول دوائر أمنية جديدة في وزارة الداخلية بخدمة سلفني وبدون فوائد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "تمت اضافة تشكيلات جديدة في وزارة الداخلية بخدمة سلفني التي يتم التقديم على هذه السلفة وبدون فوائد عن طريق الرابط الإلكتروني واستلامها فورا وبدقائق من اي مكان يتواجد فيه المنتسب".

 وأشار المصرف إلى أن الدوائر هي:

مديرية جنسية وجوازات والإقامة بابل

مديرية احوال الكرخ

الأدلة الجنائية بغداد

مديرية شرطة الطاقة

حرس الحدود بغداد المقر

وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والأمن الاتحادي

الدفاع المدني بابل

مديرية مرور بابل

المعهد العالي للتطوير الأمني

الدفاع المدني الكرخ

الدفاع المدني الرصافة

كلية الشرطة.
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