واشنطن تطالب بفرض عقوبات على إيران.. وترامب: القوات الأمريكية في العراق لمواجهة تحرّكات طهران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل، أو أي نشاط عدائي من جانب طهران أو ميليشياتها.



وقال ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض: "نتطلع إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء جنودنا في العراق".

وأضاف "سنغادر قريبا... لدينا عدد قليل للغاية من الجنود في العراق... لكننا هناك من أجل المساعدة. ورئيس الوزراء يعلم ذلك... إذا فعلت إيران أي شيء سنكون هناك لمساعدة الشعب العراقي".



يأتي أول اجتماع لترامب برئيس الوزراء في وقت يشهد تصاعدا جديدا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلان واشنطن أنها ستسعى لإعادة فرض كل العقوبات الأميركية المعلقة على إيران في الأمم المتحدة.

وتضغط واشنطن لتمديد حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران المقرر انتهاؤه في تشرين الأول بناء على الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.



بعد أن فعّلت الولايات المتحدة رسميا في الأمم المتحدة، إجراء خلافيا وغير مضمون النتائج للمطالبة بإعادة فرض عقوبات أممية على إيران المتهمة بخرق الاتفاق النووي الموقع عليه عام 2015.



ووفق "فرانس برس"، إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو "أخطر مجلس الأمن" بـ"عدم امتثال إيران الملحوظ بالتزاماتها" الواردة في النص الذي يفترض أن يمنع طهران من تطوير قنبلة نووية.



وسلّم بومبيو الرسالة بنفسه للسفير الأندونيسي، ديان تريانسياه دجاني، الذي يرأس هذا الشهر مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الولايات المتحدة والعراق في حزيران التزامهما بخفض عدد القوات الأميركية بالعراق في الشهور المقبلة وعدم وجود خطط أميركية للحفاظ على قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق.

وأصبحت المهمة الرئيسية للقوات الأميركية المنتشرة بالعراق منذ عام 2014 هي "هزيمة تنظيم داعش الإرهابي". ويقول مسؤولون بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن بمقدور القوات العراقية الآن التغلب على المتشددين بمفردها.



