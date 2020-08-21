الخارجية الأمريكية تدين عمليات اغتيال النشطاء فى العراق

أدانت الخارجية الأمريكية عمليات اغتيال الناشطين في العراق، كما أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اغتيالات الناشطين.

ويشهد العراق سلسلة من عمليات الاغتيال ضد نشطاء عراقيين، في الوقت الذى أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، قائد شرطة البصرة ومدراء أمن على خلفية الاغتيالات الأخيرة.

وفى هذا السياق ذكر موقع روسيا اليوم، أن ناشطة فى الاحتجاجات العراقية اغتليت بمحافظة البصرة جنوب العراق، حيث أن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشطة ريهام يعقوب، بعدما اعترضوا سيارتها فى حى الرضا بمحافظة البصرة.

وريهام يعقوب هى إحدى الناشطات فى الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا فى المحافظة، كما ذكرت تقارير إعلامية أن مسلحون مجهولون قاموا بمحاولة اغتيال الناشط زيدون عماد في بغداد، مشيرة إلى أن المحاولة باءت بالفشل.

ويوم الإثنين الماضي أيضا أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إقالة قائد شرطة البصرة بعد ساعات من محاولة اغتيال نشطاء.





