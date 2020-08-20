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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 آب 2020 04:00 م

قيادي ألماني بارز يطالب بنزع سلاح حزب الله الإرهابي لإنقاذ لبنان

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طالب القيادي البارز في الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم بألمانيا، إلمار بروك، بنزع سلاح مليشيا حزب الله ووقف جميع التدخلات الخارجية، لإنقاذ لبنان من أزمته الحالية. 

وقال بروك، الذي يعد أهم خبير في الشؤون الخارجية في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "كان لبنان في الماضي يعرف بسويسرا الشرق، لكن المشكلة الرئيسية التي قادت البلاد للوضع الحالي هي أن حزب الله هو الطرف الوحيد الذي لم يسلم أسلحته بعد الحرب الأهلية (1975-1990)".
وتابع: "ومع الوقت، بات حزب الله دولة داخل الدولة، بل إن أجزاء كبيرة من البلاد، ومنها الميناء الذي وقع فيه الانفجار، تخضع لسيطرة حزب الله".
وأضاف "هناك شرطان لإنقاذ لبنان من الأزمة الحالية؛ الأول هو نزع سلاح حزب الله بالكامل، والثاني إنهاء كل التدخلات الأجنبية وخاصة التدخلات الإيرانية".

ولفت إلى أن "دولة كبيرة يجب أن تدفع باتجاه تحقيق الشرطين"، موضحا "فرنسا يمكن أن تلعب دورا قويا في لبنان بسبب مصالحها التاريخية في المنطقة، وعلاقاتها الوثيقة مع بيروت".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير استخباراتية غربية أن مليشيا "حزب الله" الإرهابي تسلم من إيران شحنات كبيرة من نترات الأمونيوم، ربما ترتبط بمخزون المادة المتفجرة في ميناء بيروت، التي أدى اشتعالها إلى انفجار هائل أودى بحياة العشرات وأصاب الآلاف قبل أسابيع.
وقالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، في تقرير لها، إن "لديها معلومات حصرية من أجهزة استخبارات غربية (لم تسمها)، تفيد بأن مليشيا (حزب الله) اشترت كميات كبيرة من المادة الخطرة".
وأشارت إلى أنه "بعد كارثة مرفأ بيروت، كان يشتبه في أن حزب الله تورط في تخزين مادة نترات الأمونيوم المتفجرة".
وأضافت: "وفقًا للمعلومات الواردة من أجهزة الاستخبارات الغربية، تلقى حزب الله في لبنان شحنات كبيرة من نترات الأمونيوم، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمواد التي تم تفجيرها في بيروت".
يذكر أن "حزب الله" مصنف ككيان إرهابي في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وجامعة الدول العربية وليتوانيا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وإسرائيل.

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