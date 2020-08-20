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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 20 آب 2020 02:07 م

استخبارات نينوى تعتقل افراد عصابة إرهابية عملوا في ما يسمى بـ"ديوان الجند"

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استخبارات نينوى تعتقل افراد عصابة إرهابية عملوا في ما يسمى بـ"ديوان الجند"

أعلنت وازرة الداخلية، ، ان وكالة الاستخبارات القت القبض على عصابة إرهابية عملوا في ما يسمى ديوان الجند في محافظة نينوى.
وذكرت الوازرة في بيان انه "من خلال اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليه سابقا، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية عملوا في ما يسمى ديوان الجند بصفة عسكري تحت كنى وأسماء مختلفة.
وأوضحت انه "ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل.
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