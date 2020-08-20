تنفيذ أمر قبض وتحرٍّ لرئيسي هيئة استثمار كركوك السابق والحالي









كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك الحالي والسابق.



وذكرت الهيئة ان " قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيّ"، مبينة أنَّ " أمر القبض والتحرّي شمل أيضاً رئيس هيئة استثمار المحافظة السابق، في القضيَّة ذاتها، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّـة.



وأوضحت ، أنَّ " قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيفهما على ذمَّة القضيَّة" .



وكانت الهيئة أعلنت مؤخرا عن صدور أمر قبضٍ بحقهما؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني.



وكانت الهيئة قد شخَّصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها