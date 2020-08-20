لجنة نيابية ترجح طرح موازنة 2021، وتؤكد أن الكثير من المحافظات لم تصرف لها أموالها







رجحت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، ، طرح موازنة 2021، لافتة إلى أن الكثير من المحافظات لم تصرف لها أموالها.





وأشار رئيس اللجنة، وليد السهلاني، إلى أن "قانون الادارة المالية سمح بتمرير الكثير من الموازنات، وأن بعض المحافظات لم تصرف لها أموال ولم تعط الفرصة للاعلان عن مشاريعها بسبب الظروف الحالية.



وفي ما يتعلق بموازنة 2020، أكد السهلاني، أن "من المفترض أن ترسل قبل اكثر من ثلاثة اشهر، والمتبقي من هذا العام لن يسعف مجلس الوزراء على تقديم موازنة فيها رؤية لتحريك البنية الاقتصادية للبلد، لاسيما أن العراق من أكثر الدول المتضررة بسبب جائحة كورونا لاعتماده بشكل كبير على صادرات النفط، التي انخفضت أسعارها في كل دول العالم بسبب الوباء العالمي وهذا ما انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي في العراق.

واوضح"موازنة 2020 تم ارسالها من قبل الحكومة في الشهر التاسع فإنها تحتاج الى دراسة من قبل اللجنة المالية، اضافة الى الجهات القطاعية وهي تحتاج الى وقت.

وتوقع السهلاني، "طرح موازنة العام 2021 على أمل أن تدرس بشكل دقيق من قبل مجلس الوزراء ووضع بصمات حقيقية ملموسة وايجاد حلول لتحريك البنية الاقتصادية من خلال تفعيل الجانب الاستثماري، خاصة أن اغلب أموال الموازنة تذهب الى الجانب التشغيلي، لذا يجب تشغيل عجلة الاقتصاد العراقي وايجاد ايرادات بديلة عن النفط