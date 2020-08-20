بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 آب 2020
آخر الأخبار
العراق يسجل 4093 إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة قانون الخدمة الإلزامية في العراق.. مؤيدون يرحبون ومعارضون يرفضون عسكرة المجتمع حفاظا على نهر دجلة من الجفاف.. العراق يقرر تشييّد سداً عملاقاً ديالى تسجل193 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية الرئيس المالي كيتا يعلن استقالته وحل الحكومة والبرلمان.. وعسكريون يتعهدون بإجراء انتخابات مبكرة شوان: زيارة الكاظمي للولايات المتحدة الأميركية ستنجح رغم الضغوط الداخلية الحيالي: المالكي يحاول إرضاء خامنئي مجدداً بعد تجاهل قاآني لزيارته تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في بغداد الكشف عن سرقة 30 مليون دينار من دار سكنية القبض على السارق وسط بغداد البنك المركزي يوجه المصارف بعدم صرف الرواتب الا بعد موافقة المالية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 آب 2020 11:58 ص

إعادة افتتاح ساحة عباس بن فرناس أمام حركة المسافرين من وإلى مطار بغداد الدولي

مطار بغداد الدولي
أعادت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ، افتتاح ساحة عباس ابن فرناس امام حركة المسافرين الوافدين من والى مطار بغداد الدولي بعد توقفها خلال فترة الحظر الوقائي .

وقال مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين في ان : ملاكات الشركة انهت كل اعمال التهيئة والتنظيف الخاصة باعادة الافتتاح ، موضحاً ، ستكون ساحة عباس ابن فرناس متاحة من اليوم امام حركة العجلات والمسافرين الوافدين من والى مطار بغداد الدولي . 

وتابع ان : توجيهات مركز الوزارة وخطط الشركة تستعد لادخال حزمة من المشاريع والخدمات حيز التنفيذ سيما في مجال نقل رواد مطار بغداد الدولي خلال الفترة المقبلة خدمة للمواطنين ،لافتا الى ان الشركة وكونها احدى تشكيلات وزارة النقل تسعى الى تعزيز وتطوير حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وبصورة تنسجم مع متطلبات الجانب الوقائي والصحي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مازن الفيلي

الفيلي يطالب الكاظمي بفتح تحقيق عاجل وفوري بملفات هيئة استثمار بغداد 20 آب 2020 12:00 م

الدولار

المالية النيابية: الحكومة لم تقم بالاقتراض الخارجي حتى الآن 20 آب 2020 11:56 ص

mahdi_army_fighters_stand_in_basra_2703008

ميليشيات مسلحة تغتال ناشطة مدنية وزميلتها وسط البصرة 20 آب 2020 11:54 ص

عثمان-الغانمي-780x470

لمتابعة تداعيات الملف الأمني .. وزير الداخلية يصل إلى البصرة 20 آب 2020 10:59 ص

كورونا العراق

العراق يسجل 4093 إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة 19 آب 2020 04:28 م

1L-2-1200x675

قطع جسر بغداد الكبير ثلاث ساعات غدا الخميس 19 آب 2020 03:53 م

كورونا في العراق

ديالى تسجل193 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية 19 آب 2020 02:55 م

البنك المركزي العراقي

إجراء جديد من البنك المركزي بشأن رواتب الموظفين 19 آب 2020 11:28 ص

التعليقات