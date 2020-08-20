إعادة افتتاح ساحة عباس بن فرناس أمام حركة المسافرين من وإلى مطار بغداد الدولي

أعادت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ، افتتاح ساحة عباس ابن فرناس امام حركة المسافرين الوافدين من والى مطار بغداد الدولي بعد توقفها خلال فترة الحظر الوقائي .



وقال مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين في ان : ملاكات الشركة انهت كل اعمال التهيئة والتنظيف الخاصة باعادة الافتتاح ، موضحاً ، ستكون ساحة عباس ابن فرناس متاحة من اليوم امام حركة العجلات والمسافرين الوافدين من والى مطار بغداد الدولي .



وتابع ان : توجيهات مركز الوزارة وخطط الشركة تستعد لادخال حزمة من المشاريع والخدمات حيز التنفيذ سيما في مجال نقل رواد مطار بغداد الدولي خلال الفترة المقبلة خدمة للمواطنين ،لافتا الى ان الشركة وكونها احدى تشكيلات وزارة النقل تسعى الى تعزيز وتطوير حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وبصورة تنسجم مع متطلبات الجانب الوقائي والصحي.