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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 آب 2020 11:56 ص

المالية النيابية: الحكومة لم تقم بالاقتراض الخارجي حتى الآن

الدولار
أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة لم تقم بالاقتراض الخارجي حتى الآن إثر تصويت البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، مشيرة  إلى أن وزارة المالية لديها رغبة في إرسال ما تبقى من موازنة 2020.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي إن "الحكومة غير ملزمة بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي إذا توفرت السيولة المالية داخليا"، لافتا إلى أن "الاقتراض مستمر حتى نهاية العام الجاري ولن ينتهي في شهر أيلول المقبل، إنما بتشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020".
وأضاف، أن "حجم القرض الخارجي لا يزيد عن 5 مليارات دولار، ويمكن للحكومة استخدامه أو لا"، مبينا أن "الحكومة الاتحادية لم تقم بالاقتراض الخارجي حتى الآن.
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