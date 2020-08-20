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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 آب 2020 11:51 ص

الأمن النيابية ترفع طلبا رسميا لعقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداء التركي

لجنة الامن النيابية
أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، رفع طلب رسمي الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية وتسببها بمقتل ضباط عراقيين.
وقال عضو لجنة الامن النيابية بدر الصائغ ان “لجنة الامن والدفاع النيابية تقدمت بطلب رسمي الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة الاعتداءات التركية.
واضاف ان “الطلب وقعته العديد من الكتل السياسية”، مشيرا الى ان الطلب ينص على عقد الجلسة  قبل  موعد استئناف المجلس لجلساته.
واوضح الصائغ ان “اللجنة بانتظار قرار الرئاسة للبت به والموافقة من عدمها لعقد الجلسة الطارئة”.
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