الكاظمي :أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب الاغتيالات الأخيرة

اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي انه اقال قائد شرطة البصرة وعددا من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة وانه سيقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها.



وقال الكاظمي في تغريدة على " تويتر ", التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.