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الخميس, 20 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 آب 2020 11:40 ص

رئيسا الجمهورية ومجلس النواب يؤكدان على إجراء الانتخابات المبكرة

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استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في السليمانية، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وجرى خلال اللقاء / حسب بيان رئاسي بحث الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية، إضافة إلى التطورات الصحية لجائحة كورونا  والسبل الكفيلة للحد من تداعياتها الوبائية والاقتصادية في البلاد. 

 واكد  صالح والحلبوسي  ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة كاستحقاق وطني، وركيزة أساسية للانطلاق نحو الإصلاح المنشود، وأهمية استكمال قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب وإرساله إلى رئاسة الجمهورية.

وشدد رئيسا الجمهورية ومجلس النواب على وجوب توحيد الصفوف بين القوى العراقية وتغليب المصلحة الوطنية لترسيخ سيادة واستقرار العراق ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، فضلاً عن تعزيز العلاقة والعمل المشترك من أجل حل شامل للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حسب الدستور بما يؤمن حماية الحقوق المعاشية للمواطنين ويحقق الحياة الحرة الكريمة لهم.

 واوضح البيان انه تمت  الإشارة إلى الاستمرار في محاربة الإرهاب والقضاء على بؤره وخلاياه لتحقيق الأمن والاستقرار لأبناء شعبنا
 بالاضافة الى استعراض آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأهمية دعم الجهود الدولية لتعزيز السلام في المنطقة.
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