الكاظمي يلتقي في واشنطن مدير عام صندوق النقد الدولي

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بمقر إقامته في واشنطن، ، مدير عام صندوق النقد الدولي، السيدة كريستالينا جورجيفا، والوفد المرافق لها،.





واكد الكاظمي أن العراق يتطلع الى العمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة على استعداد لتذليل كل العقبات التي تواجه عمل صندوق النقد الدولي في العراق.



وبحث رئيس مجلس الوزراء مع الوفد إمكانية عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لدعم الاقتصاد العراقي، وتقليل حجم اعتماده على النفط، من خلال تأهيل القطاعات الأخرى وجعلها منافسة للقطاع النفطي بالشكل الذي يمكن عن طريقها امتصاص البطالة في البلاد.





من جانبها هنأت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتمكنه من تحقيق الاستقرار في العراق خلال فترة وجيزة من استلام مهامه الحكومية.



وأشادت بالخطوات التي اتخذها سيادته لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، على الرغم مما يواجهه من تحديات عديدة في مقدمتها جائحة كورونا، الى جانب المشاكل الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية.



وأكدت جورجيفا أنهم مؤمنون بالشراكة مع العراق، واهمية الوقوف معه من المؤسسات الاقتصادية الدولية سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.



وأثنت جورجيفا على مهنية وصراحة المفاوض العراقي، كما أشادت بقيادة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مواجهته للتحديات الاقتصادية الراهنة، معربة عن تفاؤلها بقدرة العراق على تخطي الأزمة الحالية الى مستقبل أفضل اقتصاديا.