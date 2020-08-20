الكاظمي يبحث مع بومبيو في واشنطن سبل تطوير العلاقات بين البلدين



بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في ان الكاظمي استقبل بومبيو في مقر اقامته في واشنطن ، وبحث معه اهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد والمجالات.



واضاف انه :" جرى التطرق الى ملف العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات التنمية والاستثمار، والتصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن التعاون الثنائي في مجال مكافحة الارهاب والحوار الستراتيجي بين البلدين.

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