​ بن سلمان يبحث مع الكاظمي إعادة التوازن إلى الأسواق النفطية



بحث ولي العهد في المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعادة التوازن الى الاسواق النفطية.



وذكرت وكالة الانباء السعودية ,ان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،اجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جرى خلاله بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها



وفي هذا الصدد، أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها".

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