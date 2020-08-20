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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 آب 2020 10:59 ص

لمتابعة تداعيات الملف الأمني .. وزير الداخلية يصل إلى البصرة

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 وصل وزير الداخلية الى محافظة البصرة، صباح اليوم الخميس، فيما أكدت مصادر أن تكون الزيارة لمتابعة تداعيات الملف الامني.
وقالت المصادر إن الوزير عثمان الغانمي وصل عبر طائرة عسكرية الى مطار الشعيبة العسكري غربي المحافظة وتوجه الى مقر قيادة العمليات لعقد اجتماع مع القادة الامنيين.
وتأتي هذه الزيارة على خلفية التطورات الامنية المتلاحقة التي سجلتها محافظة البصرة من عمليات اغتيالات للناشطين، آخرها الناشطة ريهام يعقوب واصابة طبيبة ترافقها في منطقة حي الرضا، وعلى اثر ذلك عقدت اللجنة الامنية العليا اجتماعاً موسعاً في وقت متأخر من ليلة البارحة بحضور القيادات الامنية.
وعقب ذلك قال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بشأن الاغتيالات التي سجلت بالبصرة، أنه سيقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الامنية بواجباتها.
وغرد الكاظمي على صفحته في تويتر، “اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الامن بسبب عمليات الاغتيالات الاخيرة، وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الامنية بواجباتها”.
وفي وقت سابق طالب عضو مجلس النواب عدنان الزرفي بصولة لجهاز مكافحة الارهاب في البصرة يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة بنفسه معتبرا عمليات الاغتيال التي تشهدها المحافظة حربا ضد الدولة.
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