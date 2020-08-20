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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 آب 2020 10:12 ص

مصرف الرافدين يحذر منتسبي وزارة الداخلية من قروض المكاتب الأهلية

مصرف-الرافدين
 
حذر مصرف الرافدين منتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها من مكاتب أهلية وجمعيات وشركات ومكاتب المنافذ الخاصة التي تزعم منحها السلف الشخصية لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد.
واوضح المصرف، هناك جهات وأشخاص ومكاتب أهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض لمنتسبي الداخلية بالتعاون مع المصرف والتقديم عليها لقاء ضمانات الماستر كارد اضافة الى مبالغ مالية.
مشيرا الى ان هذه الجهات غير قانونية وغير شرعية، مؤكدا ان الوسيلة الوحيدة والقانونية هي مصرف الرافدين وفروعه حيث يتم التقديم على السلف عبر الرابط الإلكتروني:     qi.iq/loans
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