بعد تزايد عمليات القتل واغتيال الناشطين .. العشائر تتحدى مليشيات إيران الإرهابية وسط غياي الدولة

حذر مراقبون، من تدهور الأوضاع في العراق إن بقيت الدولة عاجزة عن مواجهة المليشيات المسلحة التي تدعمها إيران، وقالوا إن الدولة العراقية تواجه خطر التفكك إلى مجاميعَ ومناطقَ ومحمياتٍ متناحرة، وإن هذا ليس في مصلحة العراقيين ولا في مصلحة شعوب المنطقة، ولا حتى الذين يدعمون الجماعات المسلحة بدوافع عدوانية وثأرية.

إلا أن التفكك قد بات على الأبواب الآن، عندما بدأت المليشيات تقتل وتخطف من تشاء في المدن والمؤسسات والشوارع، بل أصبحت تعتدي على المسؤولين وتبتزهم وتهددهم، وتتحدى حتى رئيس الوزراء عندما يتخذ قرارا يؤثر على مصالحِها ونفوذِها.

كما أصبح القادة العسكريون يعصون أوامر قادتهم، حتى في أحلك الظروف، خوفا من ردود أفعال المليشيات، كما فعل أحد كبار الضباط مؤخرا، والذي يحظى باحترام واسع في العراق، عندما تجاهل أمر القائد العام له .

الوزراء الآن يأتمرون بأمر المليشيات، وليس بأمر رئيس الوزراء، والمسؤولون لا يلتزمون بالقانون بل بالأوامر التي تصدر لهم من المسلحين، بينما المعارضون أو المنتقدون يقتلون في أبواب منازلهم أمام أطفالِهم، وفي مكاتِبهم وسطَ المدن وأمامَ أعينِ زبائنِهم وباقي أفراد الشعب، أو يُختَطَفون من الساحات والشوارع والمنازل، ويصبحون أثراً بعد عين.

أما الحكومة، فترد على ذلك بتشكيل لجنة للتحقيق في المسألة، وينتهي الأمر عند هذا الحد .

وقبل أيام اغتيل الناشط المدني ومهندس الاتصالات، تحسين أسامة، في مكتبه وسط البصرة في وضح النهار وأمام أعين الناس جميعا، ولم يكن القتلة خائفين من أحد، فقد نفذوا العملية بسهولة ودون عجلة من أمرهم، بل كانوا يتمتعون بالثقة الكاملة بأنهم فوق القانون، ولن يكون هناك من يتابعهم أو يعاقبهم على فعلتهم الشنيعة تلك.

وقبل هذه الحادثة، قتل العشرات من الناشطين، نساءً ورجالا، علنا وفي وضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد، وكان أبرزَهم سعاد العلي وأحمد عبد الصمد.

ومقابل هذا الاستهتار، من قبل المليشيات والدولة الداعمة لهم، وعجزِ الدولة عن مواجهتها، وصمت المرجعيات الدينية على هذه الأوضاع المزرية التي ستقود إلى مزيد من التدهور، الذي يطالُ الجميع، مواطنين ومؤسساتٍ ومنظماتِ مجتمعٍ مدني، انتخى رجالُ العشائر كي يحموا الناس من هذه الجرائم المجانية التي تحصد مثقفي العراق وخبرائه وطلابه وعماله وصحفييه وقادة الحاضر والمستقبل فيه. فقد اجتمع قادة عشيرة بني تميم في أحد مضائفها في البصرة، كي يبحثوا كيف يمكنهم أن يحموا الأهالي في المدينة، في ضوء عجز الحكومة عن أداء واجبِها الأساس.

وقال النائبُ السابق في البرلمان ، منصور الكنعان، وهو أحد شيوخ قبيلة بني تميم المنتشرة في كل أنحاء العراق، في فديو مصور "إن الحكومة باتت غير قادرة على حماية المواطنين، ونحن ملزمون ومجبرون على تشكيل فصائل مسلحة لحماية المدينة وأهلها ضد الفساد والمفسدين".

وأضاف الكنعان أن الفصائل المسلحة التي ستشكلها قبيلته ستكون "سندا لمن لا سند له"، وأعلن بأن تميم لا تخشى أحدا، وهي إن اضطرت فسوف تحارب بقوة.

وكان الشيخ الكنعان قد تعرض لمحاولة اغتيال على أيدي "مجهولين" لكنه نجا منها. ويتوقع أن هؤلاء "المجهولين" هم من المليشيات التابعة لإيران، التي لا ترغب بأن ترى مستقلين يتحدونها أو غير خانعين لها. وأحسب أن إعلان الشيخ منصور الكنعان بأنه سيحمي الأهالي وسيكون (سندا لمن لا سند له) سيكسبه شعبية أكبر في البصرة وعموم العراق.

وعلى الرغم من أن اللجوء إلى تشكيل الفصائل المسلحة خارج أطار الدولة، هو عمل يتعارض مع منطق الدولة الحديثة، التي يفترض أن لديها جيشا وشرطةً وأجهزةً أمنية تحمي المواطنين من المجرمين والمتجاوزين، إلا أنه عمل اضطراري للدفاع عن النفس ضد استهتار المليشيات، وقادتها وداعميها، بالقانون والدين والأعراف، وإهانتِهم مؤسسةَ الدولة كل يوم، واستهانتها بالنفس التي حرّم الله المساسَ بها.

وفي الناصرية المجاورة للبصرة، اجتمع أيضا شيوخ العشائر وطالبوا بتسليم أحد قادة الجيش، وهو الفريق جميل الشمري، الذي قتلت قطعاته خمسين محتجا من أهالي الناصرية في نهاية تشرين الثاني الماضي، بأمر من رئيسِ الوزراء آنذاك، عادل عبد المهدي، إلى القضاء.

و طالب الأهالي منذ وقوعِ تلك المجزرة بمحاسبة القتلة، ولكن دون جدوى، وهاهم الآن يتناخون كي يأخذوا حقهم بأيديهم، فهذا ما يحصل عندما تتراجع الدولةُ وتطغى لغةَ السلاح على لغةِ القانون والمنطقِ والعقل.



لاشك أن عشائرَ أخرى وجماعاتٍ مدنيةً في العراق، سوف تنتصر لأنفسِها وأتباعها وتشكل فصائلَ مسلحةً كي تحميَ أبناءها من تعسفِ المليشيات واستهتارِها وجرائمِها، وعندها لن تكون هناك دولة حقيقية في العراق، بل حتى ما نراه اليوم من مؤسساتٍ ووزاراتٍ تابعةٍ للدولة، سوف يختفي لأن الفصائل المسلحة المختلفة، سوف تحتاج إلى التمويل وعندها سوف تسيطر على موارد الدولة، كي تدفع لمسلحيها، وتنفق على الخدمات التي تقدمها للناس كي تحظى بتأييدها.

العراق في خطر، وإن لم يهِب المجتمع الدولي ودول المنطقة لمساعدته والإبقاء على ما تبقى من الدولة، فإن المستقبل لا يبشر بخير، ليس للعراقيين فحسب، بل لكل شعوب ودول المنطقة. لقد بلغ سكان العراق 40 مليونا حتى الآن، وهؤلاء إن غابت الدولة عن تنظيمهم وحمايتهم، فإنهم سيربكون المنطقة كلها، ويتحولون أما إلى لاجئين أو إلى مسلحين، والضرر يتحقق في كلتا الحالتين.

العراق بحاجة إلى مساعدة جدية وعاجلة من المجتمع الدولي، للتخلص من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، خلافا للقانون الدولي ومبادئ السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. لا يمكن تفعيل القانون وإقامة العدل وحماية الناس بوجود مليشيات مسلحة تهيمن على مفاصل الدولة وتقتل وتخطف وتبتز من تشاء. في خلاف ذلك، فإن العراقيين سينتظمون في فصائلَ مسلحةٍ لحماية أنفسهم، وعندها سنقول وداعا للدولة العراقية.