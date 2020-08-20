مجرمو إيران يختطفون البصرة.. واغتيال النشطاء إعلان حرب على الدولة.. نشطاء المظاهرات يذبحون في الشوارع

انهار الوضع الأمني في البصرة وبغداد، بعد محاولة سادسة لاغتيال ناشطين هذه الليلة وهذه المرة في العاصمة بغداد. بعدما فشلت محاولة اغتيال الناشط زيدون عماد.

وعلق رئيس ائتلاف النصر بالبرلمان، بضرورة خروج حملات أمنية لتطهير البصرة من المجرمين، وقال: منفذو الاغتيالات مجرمون أشد خطرا من داعش الارهابي واعتبر الاغتيالات إعلان حرب على الدولة.

وكانت بعض الصحف الايرانية، قد علقت على نشطاء بأعينهم في العراق ومنهم رهام يعقوب التي تم اغتيالها وتم ذكرها صراحة في صحيفة مهر الايرانية. وبما يعني ضوء اخضر لعصابات ايران بالبدء في اغتيال هؤلاء النشطاء.

وعلق رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي بالقول: البصرة تذبح وأبناؤها يتعرضون لاعدامات غير مسبوقة على مرأى الأجهزة الأمنية. وريهام يعقوب دكتورة في مجال التغذية، كما أنها انخرطت في الاحتجاجات التي فجرها الشباب العراقيون، في أكتوبر من العام الماضي بسبب الفساد وتردي الأوضاع المعيشية.

وقبلها كان مسلحون مجهولون قتلوا بكاتم الصوت، قبل أيام الناشط المدني، تحسين علي. وذكرت تقارير إعلامية حينها أن المجهولين اقتحموا مقر شركة خاصة كان يعمل بها الناشط، حيث أطلقوا النيران عليه هناك، مما أدى إلى مقتله.

وفي أواخر يوليو الماضي، كشف رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن 560 شخصا قتلوا خلال قمع الاحتجاجات التي استمرت أشهرا طويلة.

ويسود انفلات أمني كبير في أرجاء العراق طيلة الشهور الماضية، يتمثل في اطلاق صواريخ باستمرار على مناطق العاصمة بغداد. واغتيال نشطاء في العاصمة والبصرة وغيرها

ويطالب ملايين العراقيون بضرورة القضاء على الانفلات الأمني قبل أي شىء آخر

ا.ي