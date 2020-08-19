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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 آب 2020 11:24 م

مذبحة في البصرة.. المحافظة في حوذة ميليشيات إيران واغتيال خطيبة الناشط فلاح الحسناوي واطلاق 7 رصاصات عليه

الاغتيالات في العراق

عراقيون: ماذا يحدث؟ دماء في الشوارع بحق شباب البصرة لمصلحة من؟

لا تزال أجواء الانفلات الأمني الرهيب تسود البصرة. بعدما تأكد مواصلة ميليشيات إيران تصفية رموز التظاهرات الأخيرة. وبعدما ساعات قليلة من اغتيال الناشطة د. رهام يعقوب والعديد من النشطاء الآخرين. أطلقت ميليشيات إيران النار على الناشط فلاح الحسناوي وخطيبته، والتي قتلت على الفور بينما تلقى جسده 7 رصاصات ولا يعلم أحد مصيره.
البصرة خرجت عن السيطرة، هذا هو لسان أهالي البصرة خلال الساعات الأخيرة وهم يشاهدون مذابح مروعة في الشوارع بيد ميليشيات إيران. وبعد ساعات من وصول الكاظمي واشنطن.؟ ولا يعرف هل يقطع الكاظمي زيارته لواشنطن ويعود للبلاد أم لا؟
وقالت مصادر، إن كل من اغتيل اليوم كان قد التقى بالقنصل الأميركي العام الماضي، ونجت إحدى المسعفات من عملية اغتيال من قبل مسلحين.
واغتال مسلحون تابعون لميليشيات ايران، الدكتورة في مجال التغذية والناشطة رهام يعقوب بعد إطلاق النار عليها داخل سيارتها وسط البصرة.



وذكر مراسل قناة العربية والحدث، أن 5 أشخاص اغتيلوا في العراق اليوم ورهام يعقوب واحدة منهم، وأضاف أن كل من اغتيل كان قد التقى بالقنصل الأميركي العام الماضي. وأوضح أن إحدى المسعفات نجت من عملية اغتيال من قبل مسلحين. وقالت مصادر أمنية وطبية إن ناشطة عراقية قُتلت اليوم الأربعاء وأٌصيب ثلاثة بجراح عندما فتح مسلحون مجهولون النار على سيارتهم في مدينة البصرة في جنوب العراق.
وقالت المصادر إن ريهام يعقوب قُتلت اليوم الأربعاء برصاص بندقية هجومية كان يلوح بها مسلحان على دراجة نارية. وريهام
كانت ناشطة في الحركة الاحتجاجية المحلية منذ 2018 وقادت العديد من المسيرات النسائية.
كما تعرض المتظاهر والناشط فلاح الحسناوي الرسام وخطيبته لمحاولة اغتيال بعد عودتهما الى المنزل وسط البصرة، بعد تعرض سيارتهما لإطلاق نار من مجهولين يستقلون مركبة من نوع تيوتا، ما أدى الى وفاة الفتاة وإصابة الحسناوي بسبعِ طلقات مازالت مستقرة في جسده. وأوضح مراسلالعربية والحدث أن الناشط فلاح الحسناوي يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات بغداد.
 ماذا يحدث في البصرة؟ وهل هذه مؤامرة لاقتطاعها عن العراق أم لاجهاض أي تحركات قادمة ضد عصابات إيران؟
 وقال مراقبون، إن إسماعيل قا آني قائد فيلق القدس الارهابي هو صاحب الأوامر الأخيرة باغتيال نشطاء العراق بعدما تردد ان الكاظمي رفض أن ياخذ منه رسالة كانت إيران تود بعثها الى واشنطن. وخرج يقول ان العراق ليس ساعي بريد بين واشنطن وطهران. وتردد أن الكاظمي احتد على إسماعيل قاآني وقال له إن التعامل يكون مع الدولة الرسمية وليس مع الميليشيات.
أ.ي

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أخر تعديل: الأربعاء، 19 آب 2020 11:25 م
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