دماء في البصرة.. اغتيال 4 نشطاء بالتظاهرات بينهم د. رهام يعقوب دفعة واحدة بأوامر إيران

الكاظمي يقيل قائد شرطة البصرة ومدراء أمن والوضع يخرج عن السيطرة



فيما بدا وكأنه تمهيد للقادم، وسيكون صعبا والغرض إفشال الزيارة الحالية للكاظمي الى واشنطن، وإجباره على قطعها والعودة للعراق. حدثت حالة انفلات أمني غير مسبوقة بعدما قام ارهابيون يتبعون ميليشيات إيران باغتيال 4 نشطاء شاركوا في التظاهرات الأخيرة دفعة واحدة!

منهم د. رهام يعقوب، وهو مأ أثار ردة فعل هائلة بين مختلف العراقيين. وداخل البصرة التي تعيش حالة احتقان شديد. بسبب اغتيال أبنائها ووجود قوائم للتصفية.

وكان قد اغتال مسلحون يتبعون ميليشيات ايران 4 نشطاء في البصرة وواحد في بغداد. واغتالوا د. رهام يعقوب التي كانت ناشطة في التظاهرات في وجه ميليشيات ايران والحرس الثوري الايراني الذي يحكم العراق.

من جانبه أقال مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق قائد شرطة البصرة ومدراء في الأمن على خلفية الاغتيالات الأخيرة.



وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، فى خبر عاجل لها، أن ناشطة فى الاحتجاجات العراقية اغتليت بمحافظة البصرة جنوب العراق، حيث أن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشطة ريهام يعقوب، بعدما اعترضوا سيارتها فى حى الرضا بمحافظة البصرة.

وريهام يعقوب هى إحدى الناشطات فى الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا فى المحافظة. وشهدت محافظة البصرة يوم الجمعة الماضى، اغتيال الناشط تحسين أسامة وبعدها نجا عدد من النشطاء من محاولة اغتيال أخرى.



وترى جهات كثيرة، أن هناك تصعيدا موجها من ميليشيات ايران والهدف ليس إفشال الكاظمي فحسب ولكن زيادة الانفلات الأمني بحيث تكون هناك مبرات لخروج قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية من العراق وافشال الزيارة الحالية لأمريكا.

وكان قد أطل شبح الاغتيالات مجددا إلى الساحة العراقية، بعدما نجا ناشطين هما لوديا ريمون وعباس صبحي من محاولة اغتيال بعد أن استهدفهما مجهولون في البصرة. ويخضعان الان للعلاج في المستشفى التعليمي. وبعد الهجوم أقال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي قائد شرطة البصرة رشيد فليح وكلف اللواء عباس ناجي بدلا منه.

وكان آخر الناشطين الذين سقطوا ضحية الاغتيالات في البصرة، تحسين أسامة الخفاجي على يد مسلحين مجهولين. وعلى إثر هذا الاغتيال الدموي توجه عشرات المتظاهرين، إلى قيادة شرطة البصرة للمطالبة بمحاكمة المحافظ وقائد الشرطة.

اشعال البصرة هدف ايراني والتصعيد بأوامر مباشرة من قائد فيلق القدس اسماعيل قا آني لهدم العراق بالكامل خلال المرحلة المقبلة

أ.ي