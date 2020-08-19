بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 20 آب 2020
آخر الأخبار
العراق يسجل 4093 إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة قانون الخدمة الإلزامية في العراق.. مؤيدون يرحبون ومعارضون يرفضون عسكرة المجتمع حفاظا على نهر دجلة من الجفاف.. العراق يقرر تشييّد سداً عملاقاً ديالى تسجل193 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية الرئيس المالي كيتا يعلن استقالته وحل الحكومة والبرلمان.. وعسكريون يتعهدون بإجراء انتخابات مبكرة شوان: زيارة الكاظمي للولايات المتحدة الأميركية ستنجح رغم الضغوط الداخلية الحيالي: المالكي يحاول إرضاء خامنئي مجدداً بعد تجاهل قاآني لزيارته تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في بغداد الكشف عن سرقة 30 مليون دينار من دار سكنية القبض على السارق وسط بغداد البنك المركزي يوجه المصارف بعدم صرف الرواتب الا بعد موافقة المالية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 آب 2020 10:37 م

دماء في البصرة.. اغتيال 4 نشطاء بالتظاهرات بينهم د. رهام يعقوب دفعة واحدة بأوامر إيران

اغتيال د. رهام يعقوب

الكاظمي يقيل قائد شرطة البصرة ومدراء أمن والوضع يخرج عن السيطرة

فيما بدا وكأنه تمهيد للقادم، وسيكون صعبا والغرض إفشال الزيارة الحالية للكاظمي الى واشنطن، وإجباره على قطعها والعودة للعراق. حدثت حالة انفلات أمني غير مسبوقة بعدما قام ارهابيون يتبعون ميليشيات إيران باغتيال 4 نشطاء شاركوا في التظاهرات الأخيرة دفعة واحدة!
 منهم د. رهام يعقوب، وهو مأ أثار ردة فعل هائلة بين مختلف العراقيين. وداخل البصرة التي تعيش حالة احتقان شديد. بسبب اغتيال أبنائها ووجود قوائم للتصفية.
 وكان قد اغتال مسلحون يتبعون ميليشيات ايران 4 نشطاء في البصرة وواحد في بغداد. واغتالوا د. رهام يعقوب التي كانت ناشطة في التظاهرات في وجه ميليشيات ايران والحرس الثوري الايراني الذي يحكم العراق.
من جانبه أقال مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق قائد شرطة البصرة ومدراء في الأمن على خلفية الاغتيالات الأخيرة.


وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، فى خبر عاجل لها، أن ناشطة فى الاحتجاجات العراقية اغتليت بمحافظة البصرة جنوب العراق، حيث أن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشطة ريهام يعقوب، بعدما اعترضوا سيارتها فى حى الرضا بمحافظة البصرة.
وريهام يعقوب هى إحدى الناشطات فى الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا فى المحافظة. وشهدت محافظة البصرة يوم الجمعة الماضى، اغتيال الناشط تحسين أسامة وبعدها نجا عدد من النشطاء من محاولة اغتيال أخرى.


وترى جهات كثيرة، أن هناك تصعيدا موجها من ميليشيات ايران والهدف ليس إفشال الكاظمي فحسب ولكن زيادة الانفلات الأمني بحيث تكون هناك مبرات لخروج قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية من العراق وافشال الزيارة الحالية لأمريكا.
وكان قد أطل شبح الاغتيالات مجددا إلى الساحة العراقية، بعدما نجا ناشطين هما لوديا ريمون وعباس صبحي من محاولة اغتيال بعد أن استهدفهما مجهولون في البصرة. ويخضعان الان للعلاج في المستشفى التعليمي. وبعد الهجوم أقال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي قائد شرطة البصرة رشيد فليح وكلف اللواء عباس ناجي بدلا منه.
وكان آخر الناشطين الذين سقطوا ضحية الاغتيالات في البصرة، تحسين أسامة الخفاجي على يد مسلحين مجهولين. وعلى إثر هذا الاغتيال الدموي توجه عشرات المتظاهرين، إلى قيادة شرطة البصرة للمطالبة بمحاكمة المحافظ وقائد الشرطة.
اشعال البصرة هدف ايراني والتصعيد بأوامر مباشرة من قائد فيلق القدس اسماعيل قا آني لهدم العراق بالكامل خلال المرحلة المقبلة
أ.ي

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأربعاء، 19 آب 2020 10:39 م
إقرأ ايضا
الاغتيالات في العراق

مذبحة في البصرة.. المحافظة في حوذة ميليشيات إيران واغتيال خطيبة الناشط فلاح الحسناوي واطلاق 7 رصاصات عليه 19 آب 2020 11:24 م

بومبيو ووزير الخارجية العراقي

في مستهل زيارة الكاظمي لواشنطن..بومبيو يطلق النار: الميليشيات تهدد أمن العراق واستقراره 19 آب 2020 07:58 م

الجيش العراقي

قانون الخدمة الإلزامية في العراق.. مؤيدون يرحبون ومعارضون يرفضون عسكرة المجتمع 19 آب 2020 04:03 م

دجلة

حفاظا على نهر دجلة من الجفاف.. العراق يقرر تشييّد سداً عملاقاً 19 آب 2020 03:24 م

مالي

الرئيس المالي كيتا يعلن استقالته وحل الحكومة والبرلمان.. وعسكريون يتعهدون بإجراء انتخابات مبكرة 19 آب 2020 02:43 م

c1af930e60c9b97bc17c45ef0e7985f9-1200x675

مراقبون : الحكم في اغتيال الحريري يقوض التحقيق بانفجار مرفأ بيروت 19 آب 2020 02:37 م

1L-2-1200x675

تقرير: معارضة إيران لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات "ضجيج بلا طحين" 19 آب 2020 12:41 م

safe_image (2)

ما أبرزها ؟..أمريكا تتعهد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد موقف مجلس الأمن 19 آب 2020 12:26 م

التعليقات