في مستهل زيارة الكاظمي لواشنطن..بومبيو يطلق النار: الميليشيات تهدد أمن العراق واستقراره

مراقبون: زيارة واشنطن فرصة العمر لـ"بغداد" وهى في عز أزمة اقتصادية وسياسية وأمنية



في مستهل زيارة الكاظمي لواشنطن، لم ينتظر وزير الخارجية الأمريكي مرور الوقت ولكنه سارع ليقول لوزير الخارجية فؤاد حسين وملايين العراقيين والعالم. ميليشيات إيران هددت استقرار العراق وهددت أمنه.

وواصل بومبيو، إن واشنطن تريد عراقاً خالياً من الفساد، مشيراً إلى أن الميليشيات هددت استقراره، وأن واشنطن مستمرة في حملة الضغوط القصوى على إيران. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره فؤاد حسين، إن الحوار الاستراتيجي لا يركز فقط على عدد القوات الأميركية في العراق.

وأفاد بومبيو، إن الرئيس ترامب سيعلن قريباً عن الخطوات المقبلة بشأن إيران، وأن أميركا ستقدم قرابة 204 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية لشعب العراق واللاجئين العراقيين والمجتمعات التي تستضيفهم. وقال بومبيو لاحقا في بيان "ستوفر المساعدة المأوى الضروري والرعاية الطبية الحيوية والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة في جميع أنحاء العراق، كما ستحسن الوصول إلى عمليات التوثيق المدني والخدمات القانونية وسترفع كفاءة منشآت الرعاية الصحية وستزيد من فرص الحصول على التعليم وسترفع مستوى المعيشة.

من جهته قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، إن لدى بلاده تحالفا قويا مع الولايات المتحدة، مؤكدا على أن القرار العراقي يجب أن يكون بيد العراقيين، وأن بغداد تريد علاقات طبيعية مع دول الجوار دون تدخل في شؤونها.



يذكر أن رئيس الوزراء الكاظمي كان قد وصل مع الوفد المرافق إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة ستشهد سلسلة لقاءات ستركز على الجانب الاقتصادي. كما سيجتمع الكاظمي بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إضافة إلى لقاءات سيعقدها مع عدد كبير من كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية حول إعمار العراق.

وقال مسؤولون في الوفد، وفقا لتقرير "العربية" إنه سيتم توقيع عقود مع كبرى الشركات على مستوى الغاز والنفط والكهرباء، بحضور الوزراء المختصين.

في نفس السياق، شدد مصطفى الكاظمي، إن بغداد لن تلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وقال: ولن أكون ساعي بريد خلال زيارة للولايات المتحدة الأميركية.

وكانت وسائل إعلام عدة قد تحدثت سابقاً، عن زيارة سرية أجراها قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاني، إلى العراق، التقى خلالها الكاظمي وسلمه رسالة من النظام الإيراني إلى الإدارة الأميركية، دون الكشف عن محتواها. وغادر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفي عز الأزمة الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يعانيها العراق، فإن زيارة الكاظمي، فرصة العمر ل"بغداد" لإغلاق صفحة ميليشيات إيران البائسة وبدء عهد جديد مع واشنطن.

أ.ي