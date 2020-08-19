بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 19 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 آب 2020 04:28 م

العراق يسجل 4093 إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة

كورونا العراق
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، أنه تم فحص ( 20356) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1345459 )

وأضافت أن الوزارة سجلت هذا اليوم (2529) حالة شفاء في العراق.
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