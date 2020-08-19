العراق يسجل 4093 إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.



وذكرت الوزارة، أنه تم فحص ( 20356) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1345459 )



وأضافت أن الوزارة سجلت هذا اليوم (2529) حالة شفاء في العراق.

