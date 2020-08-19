قانون الخدمة الإلزامية في العراق.. مؤيدون يرحبون ومعارضون يرفضون عسكرة المجتمع

تعالت الدعوات مؤخراً لإعادة العمل بالخدمة الإلزامية، من قبل بعض الأطراف السياسية، التي تراها ضرورية للبلاد، من عدة نواحي، ولاسيما بعد أن تم في وقت سابق، جمع تواقيع أكثر من 150 نائباً في البرلمان، لإقراره، لكنه لم ير النور لحد الآن.

وسبق أن أعدت وزارة الدفاع دراسة موسعة بغية إكمال كل الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الخطوة، خاصة ما يتعلق بالبنى التحتية من معسكرات تدريب، حين يتم استدعاء مواليد محددة.

في حين اختلف المنادون بإعادة تفعيل الخدمة الإلزامية، بالأعمار المشمولة به، فمنهم من يرى أن أي أحد لم يؤديها، فهو مطالب بتأديتها، في حين رأت جهات أخرى مؤيدة، أنه ينبغي تحديد من هم دون الثلاثين لتأدية الخدمة الإلزامية، فيما رأت جهات أخرى أن المفروض تقليل العمر إلى دون الـ25.

المؤيدون، يرون أنها خطوة إيجابية تسهم بالقضاء على البطالة، وتعزيز قدرات الجيش بطاقات بشرية، فضلاً عن تحقيق المساواة بين طبقات المجتمع، إضافة إلى استفادة جهات عديدة من الحركة الاقتصادية التي ستنجم عن الأعداد الكبيرة من الشباب، التي ستلتحق بالقوات الأمنية، وأسباب أخرى عديدة.

المعارضون يرون أن العراق مر بسنوات عديدة من الحروب، ولا توجد أية أسباب تدعو لعسكرة المجتمع من جديد، بل الأفضل الاتجاه إلى تطوير الاقتصاد وتوسيع القطاع الخاص والاستفادة من طاقات الشباب في تنمية هذه القطاعات.

كما أن رفع أعداد منتسبي الأجهزة الأمنية، من شأنها خلق توترات في المنطقة، خصوصاً وأن عدد منتسبي الأجهزة الأمنية في العراق نحو مليوني عنصر أمني، في وقت يشكك آخرون بمدى قدرة الحكومة على تحقيق المساواة في إلزام الجميع بتأدية الخدمة الإلزامية، من دون تمييز، خصوصاً مع أبناء السياسيين وأصحاب النفوذ في الدولة.

في حين يرى بعض المعارضين أن من شأن هذه الخطوة، خلق باب جديد من أبواب الفساد، ولاسيما في المؤسسة العسكرية، من خلال عدم رغبة البعض بتأدية الخدمة الإلزامية، وبالتالي من الممكن أن يتم تقديم رشاوى للضباط الكبار، من أجل عدم تأديتها.

ورغم أن الدستور لعام 2005، في مادته (2/ تاسعاً) ينص على تنظيم خدمة العلم بقانون، لكن رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر، رأى أن إرادات سياسية تعارض قانون الخدمة الالزامية وتحول دون تشريعه، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات معنوية صارمة بحق المتخلفين عن أداء خدمة العلم.



