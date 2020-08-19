بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 19 آب 2020
آخر الأخبار
العراق يسجل 4093 إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة قانون الخدمة الإلزامية في العراق.. مؤيدون يرحبون ومعارضون يرفضون عسكرة المجتمع حفاظا على نهر دجلة من الجفاف.. العراق يقرر تشييّد سداً عملاقاً ديالى تسجل193 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية الرئيس المالي كيتا يعلن استقالته وحل الحكومة والبرلمان.. وعسكريون يتعهدون بإجراء انتخابات مبكرة شوان: زيارة الكاظمي للولايات المتحدة الأميركية ستنجح رغم الضغوط الداخلية الحيالي: المالكي يحاول إرضاء خامنئي مجدداً بعد تجاهل قاآني لزيارته تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في بغداد الكشف عن سرقة 30 مليون دينار من دار سكنية القبض على السارق وسط بغداد البنك المركزي يوجه المصارف بعدم صرف الرواتب الا بعد موافقة المالية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 19 آب 2020 04:03 م

قانون الخدمة الإلزامية في العراق.. مؤيدون يرحبون ومعارضون يرفضون عسكرة المجتمع

الجيش العراقي

تعالت الدعوات مؤخراً لإعادة العمل بالخدمة الإلزامية، من قبل بعض الأطراف السياسية، التي تراها ضرورية للبلاد، من عدة نواحي، ولاسيما بعد أن تم في وقت سابق، جمع تواقيع أكثر من 150 نائباً في البرلمان، لإقراره، لكنه لم ير النور لحد الآن.

وسبق أن أعدت وزارة الدفاع دراسة موسعة بغية إكمال كل الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الخطوة، خاصة ما يتعلق بالبنى التحتية من معسكرات تدريب، حين يتم استدعاء مواليد محددة.

في حين اختلف المنادون بإعادة تفعيل الخدمة الإلزامية، بالأعمار المشمولة به، فمنهم من يرى أن أي أحد لم يؤديها، فهو مطالب بتأديتها، في حين رأت جهات أخرى مؤيدة، أنه ينبغي تحديد من هم دون الثلاثين لتأدية الخدمة الإلزامية، فيما رأت جهات أخرى أن المفروض تقليل العمر إلى دون الـ25.

المؤيدون، يرون أنها خطوة إيجابية تسهم بالقضاء على البطالة، وتعزيز قدرات الجيش بطاقات بشرية، فضلاً عن تحقيق المساواة بين طبقات المجتمع، إضافة إلى استفادة جهات عديدة من الحركة الاقتصادية التي ستنجم عن الأعداد الكبيرة من الشباب، التي ستلتحق بالقوات الأمنية، وأسباب أخرى عديدة.

المعارضون يرون أن العراق مر بسنوات عديدة من الحروب، ولا توجد أية أسباب تدعو لعسكرة المجتمع من جديد، بل الأفضل الاتجاه إلى تطوير الاقتصاد وتوسيع القطاع الخاص والاستفادة من طاقات الشباب في تنمية هذه القطاعات.

كما أن رفع أعداد منتسبي الأجهزة الأمنية، من شأنها خلق توترات في المنطقة، خصوصاً وأن عدد منتسبي الأجهزة الأمنية في العراق نحو مليوني عنصر أمني، في وقت يشكك آخرون بمدى قدرة الحكومة على تحقيق المساواة في إلزام الجميع بتأدية الخدمة الإلزامية، من دون تمييز، خصوصاً مع أبناء السياسيين وأصحاب النفوذ في الدولة.

في حين يرى بعض المعارضين أن من شأن هذه الخطوة، خلق باب جديد من أبواب الفساد، ولاسيما في المؤسسة العسكرية، من خلال عدم رغبة البعض بتأدية الخدمة الإلزامية، وبالتالي من الممكن أن يتم تقديم رشاوى للضباط الكبار، من أجل عدم تأديتها.

ورغم أن الدستور لعام 2005، في مادته (2/ تاسعاً) ينص على تنظيم خدمة العلم بقانون، لكن رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر، رأى أن إرادات سياسية تعارض قانون الخدمة الالزامية وتحول دون تشريعه، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات معنوية صارمة بحق المتخلفين عن أداء خدمة العلم.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
دجلة

حفاظا على نهر دجلة من الجفاف.. العراق يقرر تشييّد سداً عملاقاً 19 آب 2020 03:24 م

مالي

الرئيس المالي كيتا يعلن استقالته وحل الحكومة والبرلمان.. وعسكريون يتعهدون بإجراء انتخابات مبكرة 19 آب 2020 02:43 م

c1af930e60c9b97bc17c45ef0e7985f9-1200x675

مراقبون : الحكم في اغتيال الحريري يقوض التحقيق بانفجار مرفأ بيروت 19 آب 2020 02:37 م

1L-2-1200x675

تقرير: معارضة إيران لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات "ضجيج بلا طحين" 19 آب 2020 12:41 م

safe_image (2)

ما أبرزها ؟..أمريكا تتعهد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد موقف مجلس الأمن 19 آب 2020 12:26 م

خامنئي

مراقبون: خامنئي يوجه رسالة إرهاب إلى الشعب العراقي بأكمله 19 آب 2020 11:13 ص

المالكي والكاظمي

المجرم نوري المالكي يعلق على زيارة الكاظمي لواشنطن: "ما تگلي شنهي زيارة تاريخية؟ شنهي انفتاح؟" 19 آب 2020 02:30 ص

كتائب حزب الله العراق الارهابية

لماذا تستمر إيران في تحريض ميليشياتها الإرهابية على إطلاق صواريخ الكاتيوشا في بغداد؟ تقرير يفضح أهداف عصابة خامنئي 19 آب 2020 01:47 ص

التعليقات