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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 19 آب 2020 03:44 م

من هو سليم عياش عضو "حزب الله" الإرهابي المدان باغتيال الحريري؟

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"عياش مذنب وشريك في الاغتيال".. بتلك الكلمات أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، العضو البارز في مليشيا حزب الله الإرهابي سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 بعد محاكمة استمرت 6 أعوام.
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.
وسيتذكر اللبنانيون كثيرا اسم سليم عياش بعد إدانة المحكمة الدولية له، والذي جاء في مذكرة توقيفه أنه المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، وشارك شخصيا في التنفيذ.
وُلد عياش (57 عاما) 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963، في حاروف إحدى القرى اللبنانية بمحافظة النبطية، جنوب لبنان.
وسبق لعياش أن أقام بجنوب بيروت في شارع الجاموس ببناية طباجة، وسكن أيضا بمجمّع آل عيّاش في حاروف، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان وقرار الاتهام له.
 وقالت سجلات المحكمة إن رقم سجله في لبنان (197/حاروف)، ورقم الضمان الاجتماعي (690790/63).
واختفى عياش عن الأنظار منذ اتهامه بالقضية، ولا يعرف مكانه حتى اليوم.
ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في جلسة النطق بالحكم، أن "اغتيال الحريري عمل سياسي أداره من شكّل الحريري تهديدا لأنشطتهم".
وأشارت إلى أن "الذين وضعوا المتفجرات هم إما جزء من المؤامرة، أو محل ثقة كافية لضمان ألا ينكشفوا".
ووجدت المحكمة أن "عياش مذنب وشريك في الاغتيال".
وحددت المحكمة 21 سبتمبر/أيلول، المقبل موعدا لإصدار العقوبة بعد إعلان الحكم اليوم.

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