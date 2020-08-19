حفاظا على نهر دجلة من الجفاف.. العراق يقرر تشييّد سداً عملاقاً

كشف مسؤول حكومي في محافظة صلاح الدين، عن الشروع قريباً بتشييد سد عملاق على نهر دجلة من شأنه انقاذ ثلثي العراق من الجفاف.

وقال مدير ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي محمد زيدان، إن فريقا مختصا من الموارد المائية أجرى كشفا موقعيا لمشروع "سد مكحول السيادي" المقرر انشاؤه ضمن المناطق الممتدة في أطراف الزوية "قرية المسحك" وحدود قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين ومناطق من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وبين زيدان أن مشروع "سد مكحول" أقر عام 2001 من قبل النظام السابق وأرجأ العمل به منذ ذلك الحين، منوهاً إلى أن الحكومة العراقية أقرت إنشاء السد حفاظا على نهر دجلة من الجفاف وسياسة حرب المياه التي تمارسها دول الجوار.

وأشار إلى أن "سد مكحول سينقذ ثلثي العراق من الجفاف ويحفظ كرامة العراق السيادية".



وأوضح أن "مشروع السد أصبح حتميا بعد تحول الفرات الى رافد جراء انخفاض مناسيبه"، مشيرا إلى أن "طول السد سيبلغ 3227 مترا وبطاقة تخزينية تتجاوز 3 مليارات متر مكعب، ويمتد من أطراف ناحية الزوية الى شمالي الشرقاط وصولا إلى نواحي العباسي والزاب التابعة لقضاء الحويجة".



وأكد مدير الزوية أن مشروع السد سيرحل 6018 أسرة من قرية "المسحك" التابعة لناحية الزوية وآلاف الأسر الأخرى في أطراف الشرقاط ونواحي الزاب والعباسي، كاشفا عن قيام النظام السابق بتعويض 20 في المئة من الأسر المشمولة بالترحيل تعويضا رمزيا لا يوازي حجم الاضرار التي تتكبدها الاسر.

ودعا زيدان الحكومة إلى تعويض الاسر المشمولة بالترحيل بما يوازي قيمة كل منزل، وتخصيص مجمع للأراضي السكنية تشيد عليه أحياء سكنية نظامية وغير عشوائية تتوافر فيها خدمات الماء والكهرباء والخدمات الاخرى.

ويعاني العراق من انخفاض مناسيب المياه في الأنهار وخاصة دجلة والفرات منذ سنوات جراء قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء، إضافة إقامة تركيا مشاريع سدود جديدة على النهر.

وأشار خبراء إلى أن سد مكحول مشروع استراتيجي بدأ العمـل فيه سنـة 2000 لكنه توقف عام 2003 وبقي على حاله إلى اليوم ..

وهو سد يقـع شمال محافظة صلاح الدين على سلسلة جبال مكحول شمال مدينة بيجي، تم وضع حجر الأساس فيه عام 2000 و أُنجـِزت كل دعاماته ولكن توقف العمل به بعد الغزو الأمريكي للعراق وما تلاه من سرقة جميع معدّاته ..

يُعـد السد مهم جداً لأنه وضع في موقع استراتيجي مدروس لكي يخفف العبئ على سد الموصل ،، كما أن له فائدة خزنية للمياه في موسم الفيضانات لكون بحيرته ستكون ذات عمـق كبير لكونها ستكون بين جزأين من الجبل، كما له فائدة كبرى بإنتـاج الطاقة الكهربائية سيما وأن موقعـة قريب من مصفى بيجي و محطات التوليد في بيجي ... وله فوائد أخرى وهي استصلاح أراضي شاسعة في صلاح الدين وكركوك ..



